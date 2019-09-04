غوغل تطلق «أندرويد 10» لهواتف بكسل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

تعتزم شركة غوغل إطلاق النسخة النهائية من الإصدار الجديد من نظام تشغيلها “أندرويد 10” لجميع هواتفها بكسل، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويُرجح أن الشركة أجلت الإطلاق في العادة، لتزامن أمس الأول الإثنين مع عيد العمال في الولايات المتحدة.

ومن أبرز مزايا النظام الجديد، إزالة زر الرجوع، ودعم الوضع الغامق لكامل النظام، وخيارات جديدة للأنماط، ودعم ميزة التعليق المباشر، Live Caption مع الوسائط المتعددة في الجهاز لحظياً.