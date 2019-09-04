بالأسماء.. المرشحون لحقائب حكومة حمدوك في السودان

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وضمت قائمة الترشيحات في حكومة عبد الله حمدوك المنتظرة، وفقا لمصادر في لجنة الترشيحات، 14 حقيبة وزارية، بينما رشح الجيش السوداني كلا من جمال عمر لشغل حقيبة وزارة الدفاع، وإدريس الطريفي لشغل حقيبة وزارة الداخلية.
ومن المقرر أن يعرض حمدوك قائمة المرشحين على المجلس السيادي لاعتمادها.
وفيما يلي قائمة المرشحين التي تم التوافق عليها بين حمدوك وقوى الحرية والتغيير:
الخارجية: أسماء محمد عبدالله.
التجارة والصناعة: مدني عباس.
وزارة مجلس الوزراء: عمر مانيس.
الشباب والرياضة: ولاء البوشي.
الصحة: أكرم علي التوم.
المالية والاقتصاد: إبراهيم أحمد البدوي.
الثقافة والإعلام: فيصل محمد صالح.
أخبار ذات صلة
العدل: محمد عبد السلام.
الشؤون الدينية والأوقاف: نصر الدين مفرح.
التربية والتعليم: محمد الأمين التوم.
التعليم العالي: انتصار صغيرون.
التنمية الاجتماعية والعمل: لينا الشيخ.
الزراعة والموارد الطبيعية: عبد الله عيسى زايد.
الري والموارد المائية: ياسر عباس محمد علي.
الشؤون الدينية والأوقاف: نصر الدين مفرح.
وكان المجلس السيادي السوداني أعلن في وقت سابق، أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيتم خلال الساعات الـ48 المقبلة، وذلك بعد تأخر إعلان تشكيل الحكومة الذي كان مقررا في وقت سابق.
شاهد أيضًا: وصول وزير الخارجية الألماني للسودان
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس تنطلق ومفتوحة على كل الاحتمالات
انطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس الاثنين بعد شهر ونصف على وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، وسط ضبابية في الرؤية وتحدّ يتمثل في ضرورة أن ينجح البلد الوحيد الناجي من تداعيات "الربيع العربي"، في تمتين مكتسباته الديموقراطية.AFP
-
نقل 600 لاجئ من "جحيم" مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية
نقل أكثر من 600 لاجئ من مخيم موريا الذي تخطى قدرته الاستيعابية في جزيرة ليسبوس اليونانية صباح الاثنين إلى الداخل اليوناني في عملية شهدت تدافعا للإسراع بـ"الخروج من هذا الجحيم".AFP
-
الولايات المتحدة تخلي بعض سواحلها مع اقتراب الإعصار دوريان
تسبب الإعصار دوريان الاثنين بدمار كبير في جزر الباهاماس مترافقا مع أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها حوالى 300 كلم في الساعة، في مستوى غير مسبوق في تاريخ هذا الأرخبيل الكاريبي.AFP
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
وزير الخارجية الألماني يصل إلى السودان
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. المرشحون لحقائب حكومة حمدوك في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.