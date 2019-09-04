"الخارجية اللبنانية" تستدعي السفير التركي بعد تصريحات أنقرة بشأن عون

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استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل، على خلفية البيان الذي أصدرته الخارجية التركية ردا على رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأصدرت وزارة الخارجية، بيانا أشارت فيها إلى أنه "بناء لتعليمات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، استدعى مدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير غادي الخوري في وزارة الخارجية والمغتربين، السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل، على خلفية البيان الذي أصدرته الخارجية التركية في الأول من سبتمبر الجاري، والذي تضمن تعابير ولغة لا تتطابق مع الاصول الديبلوماسية والعلاقات الودية التاريخية بين الدولتين والشعبين اللبناني والتركي، في هذا السياق طلب السفير الخوري استيضاحا حول هذا البيان وتصحيحا واضحا للخطأ من الجانب التركي، لتجنب سوء التفاهم حفاظا على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين ومنعا للإضرار بها".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قال في كلمة موجهة إلى مواطنيه بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس لبنان: "كل محاولات التحرر من النير العثماني كانت تقابل بالعنف والقتل وإذكاء الفتن الطائفية، إن إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين خصوصا خلال الحرب العالمية الأولى، أودى بمئات الآلاف من الضحايا ما بين المجاعة والتجنيد والسخرة".
وأثار هذا التصريح حفيظة وزارة الخارجية التركية التي ردت على تصريحات عون، معتبرة إياها "إساءة سافرة للدولة العثمانية"، ومؤكدة أنها "مؤسفة للغاية وغير مسؤولة".
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مقدم من سكاي نيوز
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.