"الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وذلك على محافظات أضم ، الطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتّباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنية السلامة للجميع.

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