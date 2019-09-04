اخبار الخليج

انتقالي القطن بحضرموت يحدد أماكن التجمع لاحياء فعالية مليونية الوفاء

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دعا المجلس الانتقالي في مدينة القطن بمحافظة حضرموت الى الاحتشاد لفعالية مليونية الوفاء.
 
وفي بيان لانتقالي القطن حث المواطنين للاحتشاد لمليونية الوفاء التي ستقام عصر الخميس بساحرة القرار قرارنا بمدينة المكلا.
 
وذكر البيان أن على الراغبين المشاركة التسجيل الأشخاص التالية اسماؤهم:
 
 
عبد العزيز البكري 
 
777457558
 
ربيع غصان 
 
777262854
 
غازي لرضي 
 
772759127
 
سالم باعطوة 
 
773711949
 
رياض بهيان 
 
770908678
 
علما بأن المواصلات ذهابا وايابا مجانا وسيتم التحرك صباح يوم الخميس 5_9_2019م الساعة السادسة والنصف صباحا من ساحة الحرية. جوار عماره بن شريشر بمديرية القطن .
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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