انتقالي القطن بحضرموت يحدد أماكن التجمع لاحياء فعالية مليونية الوفاء

دعا المجلس الانتقالي في مدينة القطن بمحافظة حضرموت الى الاحتشاد لفعالية مليونية الوفاء.
وفي بيان لانتقالي القطن حث المواطنين للاحتشاد لمليونية الوفاء التي ستقام عصر الخميس بساحرة القرار قرارنا بمدينة المكلا.
وذكر البيان أن على الراغبين المشاركة التسجيل الأشخاص التالية اسماؤهم:
عبد العزيز البكري
777457558
ربيع غصان
777262854
غازي لرضي
772759127
سالم باعطوة
773711949
رياض بهيان
770908678
علما بأن المواصلات ذهابا وايابا مجانا وسيتم التحرك صباح يوم الخميس 5_9_2019م الساعة السادسة والنصف صباحا من ساحة الحرية. جوار عماره بن شريشر بمديرية القطن .