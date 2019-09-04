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شركة أبل تطرح ساعة ذكية تدعم ميزة تتبع النوم

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قد تتضمن ساعة أبل الذكية Apple Watch ميزة تتبع النوم في وقت أقرب مما تعتقد، حيث تزعم المصادر التي تتحدث إلى موقع 9to5Mac الأمريكى، أن لديها تفاصيل مهمة حول كيفية عمل الميزة الصحية، مع قول إنه قد يتم الإعلان عنها "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل" في حدث 10 سبتمبر الخاص بأبل.



وقد تضيف أبل ميزة تتبع النوم إلى ساعتها الذكية الجديدة بعد استحواذها في عام 2017 على الشركة المصنعة لمنتج (Beddit Sleep Monitor) وتطبيقه الذكى، حيث تسمح الميزة المدمجة لمالكي الساعة بتتبع نومهم دون الحاجة إلى أي أجهزة إضافية، ومن المفترض أن تطلق أبل على هذه الميزة اسم Time in Bed.

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وبحسب التقرير فإن تكنولوجيا تتبع النوم، تعتمد فقط على حركة الساعة ومعدل ضربات القلب والكشف عن الضوضاء لقياس جودة نومك، ولن تحتاج إلى جهاز استشعار Beddit، كما سيكون هناك تطبيق Sleep مخصص على الساعة بالإضافة إلى بيانات جودة اللياقة البدنية في تطبيق Health.

وسيحصل المستخدم على تذكيرات لشحن ساعته قبل الدخول في الليل، ويمكنك حتى تحديد ساعة مخصصة فقط لوقت النوم.