شكرا لقرائتكم الحريري: القرار 1701 لم يسقط والخطوط الحمراء ما زالت موجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 3 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 3 سبتمبر 2019 / 22:46

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن "الدولة اللبنانية استوعبت ديبلوماسيا ما حدث من تطورات في الجنوب"، لافتا إلى أن "القرار 1701 لم يسقط ولا يزال موجودا، وما يهمنا هو الاستمرار بتطبيق هذا القرار وحماية لبنان".



وقال الحريري، ردا على سؤال حول التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية: "لقد استوعبت الدولة اللبنانية ما حدث ديبلوماسيا، منذ قصة المسيّرات وصولا إلى ردة فعل "حزب الله". علينا أن نحافظ على الاستقرار وعلى القرار 1701. المشكلة الأساسية هي أن الوضع في المنطقة ككل متأزم، ونحن بغنى عن أزمات جديدة. هذا هو منطلقي، وحماية لبنان هي الأساس".

وردا على سؤال آخر، قال: "القرار 1701 لم يسقط ولا يزال موجودا، والخطوط الحمراء ما زالت موجودة والمهم هو أن نستمر في تطبيق القرار 1701. ما يهمني هو ما يحصل على الأرض، وهو تطبيق هذا القرار".

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أما عن المطالبة باستقالة الحكومة، فقال: هذه وجهات نظر، لكن من طالب بذلك لا يزال في الحكومة".

جعجع لرئيسي الجمهورية والحكومة: هل أخذتم علما

وكان رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع غرد عبر حسابه على "تويتر" قائلا : "‏الى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هل أخذتم علما قبل او بعد كلام السيد حسن نصرالله أمس بإلغاء قرار مجلس الأمن 1701؟ وهل انتم موافقون على ذلك".