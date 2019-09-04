شكرا لقرائتكم الاعلان عن الحكومة السودانية خلال 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - السودان - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 3 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 3 سبتمبر 2019 / 19:04

أعلن الناطق باسم المجلس السيادي السوداني محمد الفكي أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير. أتى ذلك بعد عقد المجلس اجتماعاً استثنائياً في القصر الجمهوري بحضور رئيس الوزراء المكلف، عبدالله حمدوك.



وأوضح الفكي، في تصريح صحافي، أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية. كما شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة ولارتباط قضية السلام بالستة شهور الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

وبشأن تأخر تشكيل الحكومة، أوضح الفكي أن رئيس الوزراء عرض أسباب التأخير والصعوبات التي تواجه التشكيل، والتي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان، وللأجيال التي قامت بالثورة بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري.

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كما أوضح الفكي أن المجلس تفهم أسباب التأخير ووعد بالمساعدة فى إكمال أسماء الوزراء، مشيراً إلى أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة إن المجلس سيعقد اجتماعاً يوم غد الأربعاء بحضور رئيس الوزراء في إطار التدارس والتشاور بين مجلس السيادة والجهاز التنفيذي.

وكانت الحكومة السودانية قد اقتربت من رؤية النور بعد أن أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية، بتوافق رئيس الوزراء المكلف عبد الله حمدوك مع قوى الحرية والتغيير على العديد من الأسماء المطروحة.