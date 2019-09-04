شكرا لقرائتكم السفير الشامسي مكرما من مجموعة الإقتصاد والأعمال: نأمل أن تسفر زيارة الحريري للإمارات عن استثمارات في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 3 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 3 سبتمبر 2019 / 18:33

نوه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي بأن "تاريخ الإمارات يشهد بالمبادرات الإيجابية المتنوعة تجاه لبنان، وهذه المبادرات مستمرة ونأمل أن نشهد قفزة نوعية في مجال العلاقات والاستثمار، لاسيما أنه يجري التحضير لزيارة وفد لبناني، رفيع المستوى، برئاسة الرئيس سعد الحريري إلى دولة الإمارات خلال شهر تشرين الأول (نوفمبر) المقبل، ونأمل أن تسفر هذه الزيارة عن نتائج ملموسة وإستثمارات إماراتية في لبنان".



أقامت مجموعة الاقتصاد والأعمال مأدبة عشاء في مطعم كازينو الصفا الكبير - نبع الصفا على شرف السفير الشامسي، شارك فيها شخصيات اقتصادية وفي طليعتهم الوزيران السابقان فريج صابونجيان وعادل حمية، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، نائب رئيس مجلس الأعمال اللبناني السعودي المهندس سمير الخطيب، رئيس مجلس العمل والإستثمار اللبناني في الرياض محمد شاهين، الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف العربية شاهين شاهين، رجلا الأعمال السعوديان حامد الشارخ وحسان الجابري، محافظ الجنوب السابق العميد مالك عبد الخالق، والرئيس السابق للجمعية الدولية للإعلان رمزي رعد. أقامت مجموعة الاقتصاد والأعمال مأدبة عشاء في مطعم كازينو الصفا الكبير - نبع الصفا على شرف السفير الشامسي، شارك فيها شخصيات اقتصادية وفي طليعتهم الوزيران السابقان فريج صابونجيان وعادل حمية، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، نائب رئيس مجلس الأعمال اللبناني السعودي المهندس سمير الخطيب، رئيس مجلس العمل والإستثمار اللبناني في الرياض محمد شاهين، الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف العربية شاهين شاهين، رجلا الأعمال السعوديان حامد الشارخ وحسان الجابري، محافظ الجنوب السابق العميد مالك عبد الخالق، والرئيس السابق للجمعية الدولية للإعلان رمزي رعد. وأشار السفير الإماراتي إلى أن "اللبنانيين الذين عملوا في الإمارات منذ بداية تأسيسها وحتى قبل ذلك، تركوا بصمات إيجابية في حركة الإقتصاد والعمران، ونحن ما عرفنا من اللبنانيين إلا الخير". وقال: "إن دولة الإمارات هي دولة الإنفتاح والتسامح ويعمل لديها حوال 200 جنسية وكلهم تحت سقف القانون". Advertisements أضاف: "إن لبنان يمر في مرحلة دقيقة وسيتجاوزها، والوضع الإقليمي يتطلب الحذر والحكمة. ونحن مع لبنان ومع الشرعية ومع كل شخص يسعى لإستقرار البلد، ولا أحد يزايد على عروبة اللبنانيين وعلينا أن نكون واعيين للمتغيرات". أبو زكي يشيد بإيجابية القيادة الإماراتية تجاه اللبنانيين من جهته رحب أبو زكي بالسفير الشامسي ووصفه بـ"سفير التواضع والتواصل وسفير المحبة والحوار". وأضاف: "إن السفير الشامسي معروف من الجميع بمحبته للبنانيين وللبنان وبالمبادرات الخيرية والإنمائية التي تجسد عمق الروابط بين الإمارات ولبنان". ولفت إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد انفراجات واسعة بعد زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى الإمارات الشهر المقبل، على رأس وفد حكومي وخاص للتداول في العلاقات الثنائية وبلورة بعض المشاريع الاستثمارية في لبنان، لا سيما الواردة في برنامج مؤتمر سيدر". وأشاد ابو زكي "بإيجابية القيادة الإماراتية تجاه اللبنانيين العاملين في الإمارات والذين يمارسون أعمالهم في مختلف القطاعات، ولا تزال حركة العمالة اللبنانية في الإمارات مستمرة ومستقرة ووفق تطور الحركة الإقتصادية".



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