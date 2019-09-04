شكرا لقرائتكم استمرار «الأسد المتأهب» بإقامة ندوتين لكبار القادة وضباط الصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان - «الحياة» | منذ 11 ساعة في 3 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 3 سبتمبر 2019 / 16:52

تستمرّ فعاليات تمرين «الأسد المتأهب» الذي يقام في المملكة الاردنية الهاشمية، بإقامة ندوة كبار القادة وندوة لضباط الصف حضرها العديد من كبار ضباط الدول المشاركة بالتمرين وكانت الندوة الأولى عن (الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات) والندوة الثانية عن (الأسلحة الكيماوية) قدمها محاضرين مختصين.



وأقيمت الندوات اليوم (الثلثاء)، برعاية قائد القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ونائب قائد القوات البرية الملكية السعودية اللواء الركن أحمد المقرن، وعدداً من الممثلين العسكريين من الدول المشاركة بالتمرين .

يذكر أن التمرين يشارك فيه 30 دولة و8 آلاف مشارك، ويعد من أهم وأكبر التمارين على مستوى العالم وتشارك فيه القوات المسلحة السعودية من ضمن أكبر القوات المشاركة بقوات على الارض وضباط مشاركين في قيادة التمرين بمختلف أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي.