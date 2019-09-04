شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة المسجد النبوى تنفذ مبادرة "شكراً بلغات العالم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى ممثلة فى إدارة عمارة المسجد النبوى التابعة للإدارة العامة للمعارض والمتاحف مبادرة بعنوان ( شكرًا بلغات العالم ) والتى تأتى تحت شعار ( العالم فى قلب المملكة)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وتأتى المبادرة ضمن حملة " خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا " فى عامها السابع , بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوى الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيرى والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوى الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلى.
وأوضح مدير عمارة المسجد النبوى فارس بن محمد الجربا أن المبادرة تهدف إلى ترك انطباع مشاعر الحجاج والزوار بأيديهم لتسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية فى خدمة الحرمين الشريفين وما حظى به المسجد النبوى الشريف من عناية كبيرة.
وبين الجربا أنه تم توزيع الورد على الحجاج والزوار لإدخال السرور فى نفوسهم , مؤكدًا أن تنفيذ مثل هذه المبادرات يأتى إنفاذًا لتوجيهات معالى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوى الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيرى لتقديم خدمات متميزة للحجاج زائرى المسجد النبوى تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة المسجد النبوى تنفذ مبادرة "شكراً بلغات العالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.