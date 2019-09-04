شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة المسجد النبوى تنفذ مبادرة "شكراً بلغات العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى ممثلة فى إدارة عمارة المسجد النبوى التابعة للإدارة العامة للمعارض والمتاحف مبادرة بعنوان ( شكرًا بلغات العالم ) والتى تأتى تحت شعار ( العالم فى قلب المملكة)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتأتى المبادرة ضمن حملة " خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا " فى عامها السابع , بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوى الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيرى والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوى الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلى.

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وأوضح مدير عمارة المسجد النبوى فارس بن محمد الجربا أن المبادرة تهدف إلى ترك انطباع مشاعر الحجاج والزوار بأيديهم لتسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية فى خدمة الحرمين الشريفين وما حظى به المسجد النبوى الشريف من عناية كبيرة.

وبين الجربا أنه تم توزيع الورد على الحجاج والزوار لإدخال السرور فى نفوسهم , مؤكدًا أن تنفيذ مثل هذه المبادرات يأتى إنفاذًا لتوجيهات معالى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوى الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيرى لتقديم خدمات متميزة للحجاج زائرى المسجد النبوى تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.