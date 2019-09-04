السراج: قوات حفتر تعتدي على حلم الليبين ببناء الدولة المدنية

ليبيا / وليد عبد الله / الخليج 365

قال فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الثلاثاء، إن قوات الشرق الليبي، بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر، تعتدي على "حلم الليبيين ببناء الدولة المدنية الديمقراطية".

وخلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، وأعضاء بالمجلس، أضاف السراج أن "الاعتداء الذي وقع لا يقتصر على العاصمة (طرابلس- غرب)، بل هو اعتداء على حلم الليبيين ببناء الدولة المدنية الديمقراطية"، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وتابع: "كما يمثل (هذا الاعتداء) استهانة بثورتهم (الليبيين)، وما قدموه من تضحيات للتخلص من الديكتاتورية وحكم الفرد".

وأطاحت ثورة شعبية، عام 2011، بنظام حكم معمر القذافي (1969: 2011).

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

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وأضاف البيان أن الاجتماع جاء "في إطار التشاور مع كافة القوى والنخب الوطنية الفاعلة بشأن الرؤى المختلفة تجاه الأزمة الحالية، وتداعيات العدوان على العاصمة، والتحديات السياسية المستقبلية، وصولًا للاتفاق على مشروع وطني".

وأجهض هجوم حفتر جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة الأزمة في البلد الغني بالنفط.

وشدد السراج على "ضرورة دحر العدوان، وتقديم المسؤولين عن ما وقع من انتهاكات جسيمة إلى العدالة".

وتسبب الهجوم على طرابلس في سقوط أكثر من ألف قتيل وتشريد ما يزيد عن مئة ألف شخص، بحسب الحكومة.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.