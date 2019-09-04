رئيس وزراء التشيك يشيد بمقترح أردوغان حول المنطقة الآمنة بسوريا

أنقرة / نازلي يوزباشي أوغلو / الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس، بمقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول المنطقة الآمنة في سوريا، مشيرة إلى أن أنقرة لا تطلب المال بل إعمار المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

وقال بابيس "إن مقترح الرئيس أردوغان للحل جيد جدا، وتركيا لا تطلب إرسال المال بل تقول يجب بناء المنازل والمدارس هناك".

وأشار بابيس إلى قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا، والتي عقدت بين زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، العام الماضي، لكن لم يتم بلورة حل ملموس للأزمة السورية.

ولفت بابيس إلى وجود 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا. مشددا على ضرورة إيجاد واشنطن وموسكو وتركيا والدول المجاورة لحل في سوريا.

وحول علاقة بلاده مع تركيا، قال رئيس الوزراء التشيكي "تركيا حل

يف مهم لتشكيا، وشريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

Advertisements

وأكد على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. مشيرا إلى أنه قدم إلى تركيا برفقته 35 شركة ووفد من غرفة التجارة، لزيادة التعاون في مختلف المجالات مثل الصناعات الدفاعية والطاقة.

وذكر أن تركيا لديها كبرى شركات البناء في العالم، داعيا الشركات التركية للاستثمار في بلاده.

وأشار إلى أن بلاده قطعت مسافة جيدة في صناعة قطع السيارات. مؤكدا أنهم يرغبون في التعاون مع تركيا في هذا الصدد.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال المؤتمر، إن إدلب السورية تتعرض لسيناريو مشابه لما تعرضت له مدينة حلب نهاية 2016.

وأجرى رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تركيا على رأس وفد رفيع، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة.

وبلغ حجم التبادل التجاري القائم بين تركيا والتشيك خلال العام الفائت، 3.7 مليار دولار.

ووصلت واردات تركيا من تشيكيا خلال 2018، إلى 2.7 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها إلى هذا البلد مليار دولار.

كما بلغ حجم التبادل التجاري القائم بين البلدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 1.7 مليار دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.