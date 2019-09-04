وكالة أنباء النظام السوري: التصدّي لهجوم استهدف قاعدة "حميميم"

إسطنبول / الخليج 365

أفادت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري، الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية بريف مدينة اللاذقية(غرب)، تصدت ما وصفته بـ"الأهداف المعادية" أثناء محاولتها الاقتراب من محيط قاعدة "حميميم" الجوية(الروسية).

بدورها ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين على الأقل"، دون تفاصيل.

وفي بيان له قبل أيام، أعلن "مركز المصالحة الروسي" في سوريا(مركزه قاعدة حميميم)، تطبيق وقف جديد لإطلاق نار في إدلب (شمال) اعتبارا من 31 أغسطس/ آب المنصرم.

وفي كل مرة يتم فيها إعلان وقف جديد لإطلاق النار من قبل النظام السوري الذي تدعمه روسيا، يعاود النظام والميليشيات الموالية له قصف المناطق المدنية في منطقة "خفض التصعيد"(شمال البلاد) ما يؤدي لسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وفق المصادر المعارضة والمنظمات الحقوقية.



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