مطار الشارقة الأسرع نمواً في آسيا والمحيط الهادئ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

سجل مطار الشارقة الدولي أعلى نسبة نمو في أعداد المسافرين عبر المطار خلال يونيو/ حزيران الماضي، على مستوى مطارات آسيا والمحيط الهادئ وذلك ضمن فئة المطارات التي تتعامل مع 15 مليون مسافر، وفقاً للبيانات الشهرية الصادرة عن مجلس المطارات العالمي.

أشارت بيانات المجلس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن مطار الشارقة سجل نمواً قياسياً في أعداد المسافرين في يونيو/ حزيران 2019 بنسبة نمو بلغت نحو 17.6%، فيما أظهرت البيانات الرسمية للمطار أنه شهد نحو 1.11 مليون مسافر خلال الشهر ذاته، مقارنة مع 947 ألف مسافر خلال الفترة المقابلة من 2018.

وكان عدد المسافرين عبر مطار الشارقة قد ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو/ تموز ليصل إلى 7.9 مليون مسافر مقارنة ب 6.9 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت 14.3% مواصلاً تسجيل معدلات نمو ممتازة منذ بداية العام وذلك استكمالاً للنجاحات التي حققها خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يضعه ضمن قائمة أكثر المطارات نمواً في عدد المسافرين على مستوى المنطقة.

أما فيما يتعلّق بحركة الشحن فقد ارتفع حجم الشحن الجوي ليسجل 91239 طناً مقارنة ب75998 طناً خلال السبعة شهور من العام 2018 وبنمو 20%، بينما وصل حجم مناولة الشحن 49613 بنمو بلغ 7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي الذي وصل إلى 46420 طناً، ووصل حجم الشحن البحري الجوي 9464 طناً مقارنة ب 7924 طناً منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/ تموز وبنمو 19.5%.