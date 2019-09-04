برعاية سعودية.. «الانتقالي الجنوبي» في جدة للقاء الحكومة اليمنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت دولة الإمارات؛ ممثلة في ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» بتقديم المساعدة للأشقاء في اليمن. فقد سيّرت «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي قافلة إغاثة تحتوي على مساعدات غذائية إلى سكان مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين؛ شملت ألف سلة غذائية تم توزيعها على سكان المدينة وأحيائها؛ وذلك بإشراف مباشر من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، وسيستفيد منها قرابة 7 آلاف شخص. وأعرب خالد إبراهيم منسق الإغاثة بالسلطة المحلية في أبين عن تقديره وامتنانه لهذه المساعدات.

من جانبهم، عبّر سكان المنطقة عن شكرهم وتقديرهم للدور الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية في أبين، التي طالت المجالات التنموية والخدمية في عموم مديريات المحافظة كافة.

وبدعم من دولة الإمارات، افتتح اللواء علي مقبل صالح محافظ الضالع اليمنية، مشروع بئر المياه رقم 6 بمنطقة الوعرة في مديرية الضالع، بعد إعادة تأهيلها من قبل «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي. وشملت عملية التأهيل توريد وتركيب وتشغيل مضخة البئر، إضافة إلى توفير مولد كهربائي، وتجهيز مستلزماته، وبناء غرفة خاصة به وتشغيله. وعبّر محافظ الضالع عن شكره لدولة الإمارات على جهودها الكبيرة؛ لدعم المحافظة، واهتمامها بالمشاريع التي يحتاج إليها المواطن اليمني، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأوضح منسق «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي بالضالع، أن هذا المشروع سيستفيد منه أكثر من 60 ألف نسمة في مديرية الضالع عاصمة المحافظة. ولقي افتتاح وتشغيل البئر ارتياحاً مجتمعياً كبيراً؛ لما له من أهمية قصوى عبر تزويده السكان بمياه الشرب في ظل شح المياه الذي تعانيه محافظة الضالع.

Advertisements

وكثفت دولة الإمارات؛ عبر ذراعها «هيئة الهلال الأحمر» من دعمها للقطاع الصحي في الساحل الغربي اليمني في إطار برنامج الاستجابة الطارئة؛ لمواجهة موسم انتشار الأوبئة؛ وذلك من خلال تزويد المستشفيات الحكومية والوحدات والمراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. وفي هذا الشأن زودت «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، القطاع الصحي في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بكميات جديدة من الأدوية.

وثمّن حسن أحمد هنبيق مدير عام مديرية التحيتا، الدور الكبير لدولة الإمارات في دعم القطاع الصحي ومختلف القطاعات الخدمية بالمديرية. وذكر ممثل «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي في الساحل الغربي أن هذه الكمية من الأدوية، والمخصصة لعلاج ومكافحة الإسهالات الحادة المنتشرة في البلدات النائية الساحلية جنوب غرب مديرية التحيتا، تأتي في إطار الدعم المكثف من قبل الإمارات؛ لمواجهة الأوبئة التي تزايدت حالات الإصابة بها خصوصاً بين الأطفال مع موسم هطول الأمطار.

وقال: «بناء على حصر الاحتياجات الطبية بشكل دائم، وبناء على طلب من مكتب الصحة بمحافظة الحديدة عن وجود حالات الإصابة بالإسهالات المائية الحادة؛ تم توفير الاحتياجات الطبية للعمل على تحصين حياة المواطنين». وتعد هذه الكمية الثالثة من نوعها المقدمة من قبل «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي للقطاع الصحي في الساحل الغربي خلال أقل من أسبوع، وشملت مديرية المخا بمحافظة تعز إضافة إلى مديريتي حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة، فضلاً عن تسيير عيادتين متنقلتين بكامل مستلزماتهما؛ لإنقاذ حياة عشرات الأسر والأهالي من قاطني بلدات الغويرق والسقف والذكير جنوبي الحديدة.

وأكد الدكتور علي الأهدل مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة الحديدة أن الإمارات أسهمت بشكل ملموس وواضح في مكافحة الأوبئة وتحسين وإنعاش الخدمات الصحية في المديريات المحررة، وكانت من أولى الهيئات الإنسانية الداعمة للمواطنين اليمنيين، ورفد القطاع الصحي في البلدات المحررة بالأدوية والطواقم الطبية. (وام)