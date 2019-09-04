العنف في السينما..نتيجة جرائم الحياة أم العكس؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد رُضا

بات معروفاً وعلى نحو شبه مؤكد أن السينما الأمريكية تصدر الكثير من الأفلام التي تتضمن العنف، ربما يكون هناك مشهد عنيف واحد، أومشاهد عدة أو كثير منها، وبعض الأفلام قائم على العنف وحده.

ووجدت هوليوود، منذ زمن بعيد، أن العنف يأسر اهتمام طائفة كبيرة من المشاهدين، مثل عناصر الكوميديا الهزلية والدراما الرومانسية والأغاني والموسيقى الاستعراضية ومشاهد المطاردات جواً وبحراً وأرضاً، وأفلام مخصصة للتشويق وللجريمة.

يأتي العنف في ثياب شتى: فيلم «جون وِك- 3»، يضم مشاهد عنف متوالية أبسط درجاتها إطلاق النار من مسدس .

وتحتوي المعارك الضارية فيه على كسر أيدي و رقاب وجروح دموية، راوياً حكاية قاتل محترف اسمه جون وِك (كيانو ريفز)، هارب من مطارديه، بمكافأة 15 مليون دولار لمن يستطيع قتله.

وهو واحد من الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر مؤخراً، وأكثرها عنفاً. الأفلام الباقية تنتمي إلى عنف أسري، مثل «ما»؛ حيث تأوي امرأة مجموعة من الأحداث وتروّعهم. وعنف خيالي في «جودزيلا: ملك الوحوش» و بوليسي «شافت»، وعنف فانتازي «دارك فينكس» و«رجال في الأسود-4».

هذا ما يعيد طرح السؤال حول ما إذا كانت سينما العنف هي التي تجذبنا إليها، أم أنها تُنتج لأن العنف فينا أساساً؟.

إنه السؤال نفسه عما إذا كانت هوليوود هي التي تستغل الأحداث الواقعية لتحقيق أفلام عنها أم أن الأحداث الحقيقية هي الوحي الذي تستلهمه؟. حالياً، هناك 100 ألف جريمة تقع في الولايات المتحدة كل سنة تتراوح بين القتل العمد والسرقة والاعتداء.

وتحتفظ لوس أنجيلوس وحدها، من بين مدن ولاية كاليفورنيا، بعدد يزيد على 2500 جريمة يتم الإبلاغ عنها.

تأثير المسدس

نعود بالذاكرة إلى فيلم مايكل شيمينو «صائد الغزلان» (1978) ومشاهد لعبة الروليت الروسية؛ حيث هناك رصاصة واحدة في مسدس دوّار، يراهن عليها المراهنون بعد قيام أحدهم بتصويب المسدس إلى رأسه، فإما أن تنطلق الرصاصة القاتلة أو لا.

لكن إذا ما كان الفيلم دفع حفنة من المشاهدين الراشدين لتجربة لعبة الروليت الروسية بأنفسهم لاحقاً، فلم تسجل أكثر من 5 حالات تأثرت بذلك الفيلم منذ عرضه الأول، كذلك لا علاقة لأحداث 11 سبتمبر 2001 في نيويورك بأي فيلم أو تيار سينمائي.

ومع هذا، تتحمل هوليوود قدراً من المسؤولية. فلربما التأثير المباشر غير موجود، لكن الموحى به كان دائماً متوفراً، صورة البطل التي تداعب المخيلات وهو يقتل باسم القانون، قد يكون جيمس بوند أو جاري كوبر في فيلم وسترن أو رجل في مهمّة مستحيلة. حالة الانفصام هذه بدورها تبدو نتيجة تجاذب اجتماعي في الأساس.

أكثر من ذلك، نجد أن معظم النجوم السينمائيين حققوا شهرة أو مكانة بسبب أدوار حول أبطال مسلحين ينجرفون في القتل تحت مبدأ أو آخر، لا فرق إذا ما كان مصيباً أو مخطئاً. هذا يشمل كلينت ايستوود، هاريسون فورد، أرنولد شوارتزنيجر، بروس ويليس، سامويل ل. جاكسون، توم كروز، روبرت داوني جونيور، سلفستر ستالون، ستيفن سيغال، رايان رينولدز.

المسدس كان دوماً مثار إعجاب المتلقين. عندما يتقلد الممثل مسدسه تعرف أن المواجهة مقبلة، وترتفع درجة توقعاتك. عندما يفتح البطل درجاً في منزله ليخرج مسدساً كان وعد نفسه بأن لا يلمسه مرّة ثانية تعلم أنه سيدخل معركة مقبلة فيزداد حماسك. أطفال أفلام سام بكنباه يشهدون العنف ماثلاً أمامهم فيتشربونه.

مطلع فيلم «قناص أمريكي» لكلينت ايستوود، عبارة عن مشهد افتتاح يؤسس كيف تشرب المجند كريس كايل العنف صغيراً. وفي فيلم It يوصي أب ابنه بالقتل: أنت إما تقتل أو تُقتل. لكن الفارق بين أفلام الأمس واليوم يكمن في أن الأولى كانت مزيجاً من الولع بالمسدس وازدرائه أو في حالات تفرض الاحتكام إليه، وليس هوساً في حد ذاته.

وهناك أفلام كثيرة وظّفت الدفاع عن المجتمع والفرد والعدالة لتوفير أقصى درجات ممارسة القتل. على سبيل المثال نجد في «رغبة موت» يلجأ تشارلز برونسون إلى السلاح كي ينتقم من العصابة التي قتلت زوجته. وبما أنه لا يعرف تلك العصابة وجهاً لوجه لا مانع لديه من معالجة فاشية للقانون، فيبدأ بقتل كل من يراه يرتكب جريمة ما. وتنتهي السلسلة بجزء خامس نرى فيه برونسون وهو يقتل عشرات الشبان الذين أثاروا الرعب في أوصال عجوز مسالم.