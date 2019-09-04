عقوبات أمريكية جديدة على وكالة الفضاء الإيرانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال موقع الخزانة الأمريكية على الإنترنت إن أمريكا فرضت أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وأوضحت أنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية.

من جانبها حذرت فرنسا السلطات الايرانية من مغبة انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي فيما وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران بأنها «هشّة للغاية».

يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني قال فيها، إن بلاده قد تخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي «في الأيام المقبلة». وعبّر روحاني عن رفضه إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

واشترط الرئيس الإيراني ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة قبل إجراء أي مفاوضات، على حد قوله. وكان روحاني قد هدد مؤخراً باستمرار إيران دون تراجع في خطوتها الثالثة ضمن التخلي عن التزامات نووية حال ما وصفه بفشل أوروبا في تنفيذ تعهدات.

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وحذر مصدر دبلوماسي فرنسي من أن إيران ترسل «إشارة سيئة» إذا قررت مرة أخرى تقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. وأضاف المصدر الذي يشارك في المفاوضات بين طهران وواشنطن لخفض التوتر بين البلدين، أن مثل هذا القرار «سيجعل العمل أكثر تعقيداً لكن الضرورة ذاتها تبقى قائمة لأنه ليس هناك من طريقة أخرى للخروج من التصعيد الحالي غير ما نقترحه». وتحاول طهران وثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إنقاذ الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وكثف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأسابيع الأخيرة جهوده، محاولاً إقناع الولايات المتحدة تخفيف العقوبات التي تشلّ الاقتصاد الإيراني.

وسعى الوزير الفرنسي لودريان للتقليل من وقع تصريح الرئيس الإيراني حول عقد مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة وتهديداته بالتخلي التدريجي عن التزاماتها النووية، ما لم يحدث انفراج مع الأوروبيين بحلول الخميس. وأشار لودريان إلى أن الأهم هو التوصل في النهاية إلى اتفاق مع طهران وواشنطن، مشيراً إلى «لعبة التصريحات العلنية» للرئيس روحاني بمواجهة المتشددين في النظام الإيراني.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير صادر حديثاً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب، إلى جانب استمرارها في التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به.

من جانبه، قال بهروز كمالوندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: إن طهران قادرة على استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 في المئة في غضون يومين. ونسبت وكالة فارس للأنباء لكمالوندي القول «إذا ما قررت إيران فيمكنها الحصول على الوقود المخصب بدرجة نقاء 20 في المئة في غضون يوم أو اثنين». (وكالات)