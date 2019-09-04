شكرا لقرائتكم خبر عن أصول تصحيح المسارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

هل قرأت جيّداً المادة الثانية من «رسالة الموسم الجديد»؟ إنها نتيجة اختبار لم يكن معلناً، ومراقبة من بعيد، لأداء وسائط التواصل الاجتماعي طوال السنوات الأخيرة. نتائج الامتحان جاءت صريحة في الكلمتين الأوليين من المادة: «العبث والفوضى». يجب التسليم بأن هذا المستوى الرسمي من النصوص، لا دخل فيه للإنشاء، ولا تلقى فيه المفردات بغير حساب دقيق، بالتالي يجب التعمق في مفاتيح النص وأبعادها عند تحليل التحرير.

العبث في اللغة والفلسفة هو العمل الذي لا غاية من ورائه، وفي القرآن الدلالة الجلية: «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا» (المؤمنون 115). تأتي «الفوضى» لتضيف إلى انعدام الهدف ذي القيمة، مفهوم انعدام التوازن والانضباط، وتجاوز حدود حريات الفكر والرأي والتعبير، ما يؤدي إلى فقدان منظومة المعايير التي يجب توافرها في وسائط التواصل كنظام مواز للإعلام الرسمي، أي الذي تحكمه مقاييس مهنية واحترافية وإدراك لحدود القواعد، التي يفضي تجاوزها إلى سلوكيات غير مسؤولة. القضية في منتهى الحساسية إلى حد التأثير السلبي حين تغدو على صلة بالعلاقات الدولية. ميراثنا الثقافي فيه الكثير من مضمون الشاعر: «جراحات السنان لها التئام..ولا يلتام ما جرح اللسان».

القراءة الحقيقية للكلمتين تحتاج إلى استعراض كل أرشيف التغريدات التي استوجبت قرع أجراس الإنذار من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فالحاصل هو إحباط: «منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها». وحين تكون التنمية الشاملة هي جوهر حياة دولة الإمارات، فإن الإضرار بسمعة البلد، الذي قام على المبادئ التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يعني النيل من بنيان 48 عاماً، وما سيقوم عليها مستقبلاً. فهل ينبغي أن تكون صورة الإمارات والإماراتيين رسم حروف غير واعية في التغريدات؟

لزوم ما يلزم: النتيجة القطعية: «رسالة الموسم الجديد»، ونحن لم نلق سوى نظرتين على مادتين منها، غايتها أبعد فهي مشروع تصحيح كبير للمسارات.

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