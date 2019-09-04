شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعلان حكومته اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بإعلان الحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، على الرغم من عدم اكتمال المشاورات حول بعض الوزارات، فيما أعلن مجلس السيادة عن تفهمه لأسباب التأخير، الذي صاحب إعلان الحكومة الجديدة المرتقبة لإدارة الفترة الانتقالية، وتعهد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء، وشدد على أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير. وعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً، أمس الثلاثاء، بحضور حمدوك.

وأوضح عضو المجلس والناطق الرسمي باسمه محمد الفكي في تصريح عقب الاجتماع، أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين؛ هما: تشكيل مفوضية السلام؛ وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية.

وقال: إن الاجتماع أكد ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام؛ لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة، وقضية السلام بالأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

وأضاف الفكي: إن الاجتماع استمع إلى شرح من رئيس الوزراء حول أسباب التأخير، والصعوبات التي تواجه التشكيل الحكومي في بعض الوزارات والتي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلاً لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، إضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري.

وقال الفكي: إن المجلس سيعقد اجتماعاً، اليوم الأربعاء، بحضور حمدوك في إطار التدارس والتشاور بين المجلس والجهاز التنفيذي.

وقالت مصادر: إن قائمة الوزراء التي تم التوافق حولها بين حمدوك وقوى التغيير، ضمت كافة الحقائب الوزارية باستثناء 3 حقائب وزارية ثانوية.

وضمت قائمة الترشيحات ، 14 حقيبة وزارية، بينما رشح المكون العسكري في مجلس السيادة، جمال عمر لشغل وزارة الدفاع، والطريفي إدريس للداخلية، ومن المقرر أن يعرض حمدوك قائمة المرشحين على المجلس السيادي؛ لاعتمادها.

وقال القيادي في قوى التغيير عبد الرحيم عبد الله إن حمدوك استبعد القيادي في قوى التغيير مدني عباس مدني من منصب وزير رئاسة مجلس الوزراء، واختار بدلاً عنه عمر مانيس.

وقالت مصادر: إن قوى التغيير تمسكت بالإبقاء على مدني في التشكيل، واقترحت توليه حقيبة الصناعة أو البنى التحتية.

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حمدوك يتمسك باستئناف الدراسة في موعدها

من جهة أخرى، تمسك حمدوك، أمس، باستئناف العام الدراسي الجديد في موعده المحدد، مؤكداً «العمل على حلحلة كافة القضايا»، التي تحول دون ذلك.

وأفاد بيان أصدره مكتبه الإعلامي، أن «رئيس الوزراء اطلع على البيان الصادر من أحد التكتلات المهنية، إزاء رفض استئناف الدراسة، وهو يقر بوجود تحديات تواجه هذا العام الدراسي».

وأمس الأول الاثنين، أعلنت لجنة المعلمين ، أحد المكونات الرئيسية لتجمع المهنيين، عن رفضها قرار استئناف الدراسة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي قبل منتصف الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه في حال عدم مراجعته من وزارة التربية والتعليم «سيضطر المعلمون لمناهضته».

وأبدى حمدوك «أسفه لهذه المواقف السلبية المتعارضة مع خطة الحكومة؛ الرامية إلى خلق استقرار عام في هذه المرحلة المفصلية من عمر الوطن».

وأضاف: «يُغلب رئيس الوزراء مصلحة عشرات الآلاف من أبنائنا الطلاب حملة راية العلم، وبُناة المستقبل، كما يؤكد سعيه بالعزم الدؤوب نحو حلحلة كافة القضايا المذكورة في بيان لجنة المعلمين، ويشدد على استئناف العام الدراسي في موعده المضروب».

وكانت اللجنة قد ذكرت عدداً من الأسباب التي على أساسها رفضت قرار استئناف الدراسة؛ وهي: استمرار سيطرة رموز النظام السابق على مفاصل الوزارة؛ وانعدام الخبز والوقود والمواصلات؛ وفقدان عدد كبير من المدارس جرّاء السيول والأمطار.

موكب لتجمع المهنيين يطالب باستقلال القضاء

في أثناء ذلك، تظاهر المئات في الخرطوم، أمس، أمام وزارة العدل في موكب «المطالبة بالقضاء العادل»؛ للمناداة باستقلالية القضاء؛ ومحاكمة المتورطين في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو المنصرم.

ورفع المحتجون شعارات تنادي بالقصاص، وحملوا صوراً للشهداء والمفقودين.

وانطلقت المواكب بدعوة من لجان الأحياء، وتبناها تجمع المهنيين السودانيين.