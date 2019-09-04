«وزن» تظفر بالكأس.. و«جلمود» يحصد الدرع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نظم نادي الذيد لسباقات الهجن مهرجانه الثامن للحقاقا الذي شاركت فيه أكثر من 600 مطية تنافست على مدى 30 شوطاً خصصت منها 16 شوطاً لأهل المنطقة و19 لبقية الإمارات ودول مجلس التعاون ورصدت 10 رموز عبارة عن 5 كؤوس تحمل اسم صاحب السمو حاكم الشارقة و5 دروع باسم سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وحرص المشاركون في هذا المهرجان على الوقوف على جاهزية مطاياهم للموسم المقبل، خاصة أن هذه الفئة تخوض هذه السباقات الرئيسية لأول مرة بعد أن أكملت سن الحقاقا مع مطلع شهر سبتمبر.

واستهلت (وزن) المملوكة لعلي سلطان حارب بنواس الفوز بالشوط الرئيسي الأول (بكار أهل الذيد) لتظفر بالكأس وسجلت زمناً وقدره 2:51 دقيقة أما الشوط الثاني (جعدان أهل الذيد) فكان من نصيب (جلمود) لسعيد راشد الكتبي الذي حقق أفضل توقيت 2:41 دقيقة واستحق الدرع، كما تمكنت (سرابة) لعلي سالم دغيش الكتبي من امتلاك الكأس وذهبت الدرع ل (صوغان) لسعيد بن سالم العامري في سباق خصص (للجعدان لأهل الذيد إنتاج).

وفي الشوط الخامس (بكار مفتوح ) خطفت الوارية لسالم خميس الرزي الكأس، بينما امتلك (مهاوش) لسالم خلفان بالعلي الكتبي الدرع وفي الشوط السابع (بكار إنتاج رئيسي مفتوح) حازت الشاهينية لحمد سالم ثعلوب الكتبي الكأس، بينما حصل (ما يخاف) لسلطان علي سالم بالرشيد على الدرع.

وخصص الشوط التاسع ( للبكار صعوب) وهي التي تشارك لأول مرة حيث تمكنت (شغف) لسالم خلفان بالعلي الكتبي من الفوز واختتم (الطياري) لسالم خلفان علي الخاصوني الفوز بالشوط العاشر (جعدان صعوب مفتوح) لينال الدرع.