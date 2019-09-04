«twofour54» تكشف كواليس «ساهو» في أبوظبي بالصور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي "الخليج"

نشرت «twofour54» أمس صوراً حصرية، ظهر فيها النجم الهندي العالمي برابهاس والنجمة البوليوودية شرادا كابور، أثناء وجودهما في موقع تصوير الفيلم الهندي «ساهو» في أبوظبي.

الفيلم من تأليف وإخراج سوجيث ريدي، وطرح في دور العرض يوم 29 أغسطس الماضي.

تم تصوير مشاهد الفيلم في مواقع مختلفة بأبوظبي على مدى 40 يوماً بمشاركة طاقم عمل ضمّ 450 خبيراً إعلامياً من السينما الهوليوودية والبوليوودية والتوليوودية. ويظهر في الصور واللقطات الحصرية طاقم العمل ونجوم الفيلم أمام شاحنات، وبرابهاس على دراجة نارية، وتقاطع مزدحم أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم في شوارع أبوظبي.

وقدمت «twofour54» خدمات الإنتاج الكاملة للفيلم، وهو من إنتاج شركتي «يو في كرياشنز» و«تي-سيرياس»، بما في ذلك خدمات الدعم الميداني واستخراج التصاريح وتوفير المعدات اللازمة، إضافة إلى توفير الأطعمة والمشروبات وخدمات النقل والإقامة.

استفادت شركتا الإنتاج من برنامج الحوافز الذي يوفر استرداداً نقدياً بقيمة 30% على تكاليف الإنتاج في أبوظبي. وينضم «ساهو» إلى قائمة الأفلام الهندية العديدة التي اتخذت من أبوظبي موقعاً رئيسياً لتصوير أحداثها، بما فيها «بهارات» و«ديشوم» و«تايجر زيندا هاي».