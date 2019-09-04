ناشطة سودانية وزيرة ل «الثورة» في التشكيل الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حجزت الناشطة السودانية، ولاء عصام البوشي، مقعدها مبكراً في الحكومة الجديدة التي ينتظر إعلانها خلال الساعات القادمة.

وقالت البوشي، في منشور بصفحتها الرسمية ب«فيسبوك» أمس الثلاثاء، إنها ستكون على رأس وزارة الشباب والرياضة التي أسمتها «بوزارة الثورة».

وكتبت: «رفقائي ورفيقاتي شباب وشابات ثورة السودان العظيمة، أود أن أبلغكم رسمياً أننا حزنا على وزارة الثورة، كما أسماها أحد الرفاق وزارة الشباب والرياضة».

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وأضافت البوشي التي رشحتها قوى إعلان الحرية والتغيير لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك على رأس قائمة من 3 أشخاص: «الطريق ليس بسهل، لكن معا يمكن أن نصنع وننجز المستحيل كما فعلنا في الشهور الفائتة».

وتابعت: «انتهى عهد الظلام، ونحن في مقتبل عهد جديد تحقق بمجهود الشباب وتضحياتهم، وسيستمر بنا وسيقوده الشباب، عبر هذه الوزارة لنصنع التاريخ القادم، لتكون أول حكومة ديمقراطية منتخبة بعد الفترة الانتقالية غالبيتها للشباب».

وأكدت أنها تسعى لإعادة السودان سيرته الأولى في مجال الرياضة، حيث كان في مصاف الدول الأولى في إفريقيا والعالم العربي، وسيظل مع القليل من العمل، لنكون شركاء معا لنحقق التغيير، فالمرحلة حرجة تحتاجنا جميعا، لنرى السودان الذي طالما حلمنا به واقعاً معيشاً.

والبوشي، ناشطة شبابية عملت بمنظمات المجتمع المدني، ودافعت من خلالها على حقوق المراة والطفل، وشاركت بفاعلية في الحراك الثوري الذي أطاح بالرئيس المخلوع عمر البشير في إبريل/نيسان الماضي.