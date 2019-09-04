محمد بن راشد: دبي تجيد صناعة فعاليات تلهم البشر وتحركهم باتجاه المستقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، جانباً من فعالية «تحقيق المستحيل»، أكبر ورشة تحفيزية من نوعها في المجال القيادي، التي استضافتها دبي بدعم من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، والتي قدمها نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجال التحفيز والإلهام والتطوير الذاتي وبناء التجارب القيادية الناجحة، وذلك بحضور أكثر من 10 آلاف شخص جاؤوا من 46 دولة، لمتابعة هذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: فعالياتنا الجديدة لابد أن تحرك الناس.. وتغيّر الناس نحو الأفضل.. وتطلق الطاقات العظيمة التي يمتلكها كل واحد فيها، لافتاً سموه إلى أن دولة الإمارات هي قصة مستمرة من الإلهام.. وفعالياتنا الجديدة، ستركز على تغيير أفكار وقناعات الناس لبث روح جديدة للتغير الإيجابي في حياة الناس.أكد سموه بالقول: جميع فعالياتنا لابد أن تكون لها رسالة حقيقية في تغيير حياة البشر نحو الأفضل.

أشار سموه إلى أن دبي تجيد صناعة الفعاليات، التي تلهم البشر وتحركهم بشكل إيجابي نحو المستقبل.

وختم سموه: بدأنا بورشة يحضرها 10 آلاف مشارك، وهدفنا أن نخلق قطاعاً جديداً ونوعاً متفرّداً من الفعاليات التي تعكس روح تحقيق المستحيل التي تملكها دولة الإمارات.

ونشر سموه على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً له أثناء حضوره الورشة معلقاً عليها: «مع ١٠ آلاف مشارك في أكبر ورشة قيادية تحفيزية في المنطقة... ١٠ آلاف طاقة قيادية.. ١٠ آلاف صانع تغيير إيجابي.. ١٠ آلاف هي البداية فقط لتحريك المجتمعات حولنا نحو مستقبل أفضل.. القادم أكبر».

حضر فعالية «تحقيق المستحيل»، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعدد من المسؤولين.

وتشكل دورة «تحقيق المستحيل»، تجربة معرفية وتدريبية غير مسبوقة، في الجانب المهني والشخصي، بهدف مساعدة المشاركين على اكتشاف قدراتهم الداخلية واستنهاض طاقاتهم وتحفيزهم وإلهامهم لتغيير نمط حياتهم على الصعيدين الشخصي والمهني وصقل مهاراتهم وخبراتهم في المجال القيادي والإرادي ومساعدتهم على إعادة التوجيه، بمعنى السعي إلى اكتشاف جوانب غير ظاهرة في الشخصية، واكتشاف قدرات قد لا يعرف المرء أنها موجودة لديه.

وقدم الدورة الخبير العالمي في مجال التمكين القيادي والتحفيز وبناء القدرات وصقل المهارات توني روبنز، صاحب التجربة العريضة في العمل القيادي قطاعات الأعمال والإبداع والابتكار وريادة الأعمال والعمل الاجتماعي والإنساني؛ حيث تُباع مؤلفاته في أكثر من 100 دولة حول العالم، كما يتابع الملايين من الناس من كل أنحاء العالم المحتوى الرقمي، الذي يقدمه روبنز، عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل وفعاليات تطوير الذات.. وهو مصنف ضمن أهم المفكرين والقياديين في قطاع الأعمال في العالم.

وشاركه في الورشة التحفيزية كل من المغنية العالمية والناشطة في العمل الإنساني والمجتمعي أليشا كيز، التي تدعم العديد من القضايا الإنسانية وتلقي محاضرات تحفيزية وتوعوية في العديد من المنابر العالمية، والمتحدث العالمي وصانع الأفلام برينس EA، الذي يقدم محتوى ملهماً لملايين الشباب في العالم من خلال قناته على اليوتيوب، والمتحدث الأسترالي نيك فيوتتش، المولود دون أطراف، صاحب المحاضرات والمؤلفات واسعة الانتشار، والذي استطاع من خلالها أن يلهم الملايين كي يتخطوا الصعوبات ويستثمروا إمكاناتهم وقدراتهم حتى أبعد مدى.

فيما قال سعيد محمد العطر، المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كلمته الافتتاحية للفعالية: «إن لغة الإنجاز وتحقيق الطموح هي لغة إنسانية مشتركة نتحدثها جميعاً وتجتمع عليها القلوب مهما اختلفت الألسن».

وخاطب جمهور المشاركين، قائلاً: «إن قصة نجاح دولة الإمارات ودبي، قامت على بلوغ إنجازات غير مسبوقة كانت تصنف في خانة الأحلام، وعلى تحويل المستحيل إلى واقع، وهي بالفعل قصة حقيقية من قصص تحقيق المستحيل، التي أصبحت نموذجاً عالمياً للإنجاز والإبداع وتحويل التحديات إلى فرص لصناعة المستقبل. وهي دولة الإمارات تضم أكثر من 180 جنسية يعيشون بسلام وتسامح، بالرغم من كل الاختلافات الدينية والعرقية والثقافية».

وشدد العطر على أهمية تخيّل النجاح لتحقيقه مستشهداً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي استشرف مستقبل دبي ودولة الإمارات لعقود قادمة، فأصبحت واقعاً ملهماً للملايين حول العالم بعد أقل من 50 عاماً على تأسيس اتحادها.

وقال العطر إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جعلت المستحيل ممكناً؛ لأنه وضع دائماً أهدافاً استراتيجية بعيدة، وتخيّل المستقبل الذي أراده لوطنه وشعبه وصممه ومكّن كل من حوله، فصنع المستقبل الذي يطمح إليه بدل أن ينتظره. (وام)