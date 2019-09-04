ديربيان للوحدة والجزيرة.. وشباب الأهلي والنصر

سحبت أمس قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لتسفر عن قمتين وديربيين من العيار الثقيل، حيث سيبدأ شباب الأهلي حامل اللقب رحلة الدفاع عن الكأس بموقعة وديربي مع النصر، بينما سيكون هناك ديربي من عيار آخر بين الوحدة والجزيرة في ديربي العاصمة. كما سحبت قرعة الدور التمهيدي لمسابقة الكأس وقرعة ومسابقة دوري الدرجة الأولى وذلك في الحفل الذي أقيم في فندق إنتركونتيننتال في دبي.

حضر حفل سحب القرعة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وهشام الزرعوني رئيس لجنة المسابقات ومحمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة وممثلو الأندية، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي. وكان الحفل قد استهل بالسلام الوطني، قبل أن يتم عرض فيديو ترويجي عن عام التسامح.

قرعة كأس رئيس الدولة

وترقب الحضور ما ستسفر عنه مباريات دور ال 16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تم وضع الشارقة بطل دوري الخليج العربي في المركز رقم 1، بينما وضع شباب الأهلي حامل لقب بطولة الكأس في المركز رقم 16.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

الشارقة- حتا:

خورفكان- الوصل:

الظفرة- عجمان:

أول المجموعة الثانية من التمهيدي- إتحاد كلباء:

أول المجموعة الأولى من التمهيدي- العين:

الوحدة- الجزيرة:

بني ياس- الفجيرة:

شباب الأهلي- النصر:

قرعة دوري الدرجة الأولى

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أما على مستوى قرعة دوري الدرجة الأولى الذي سيشهد 11 فريقا في الموسم الجديد، فقد أسفرت القرعة عن مواجهة قوية في الجولة الأولى بين الإمارات والحمرية، في الوقت الذي سيلتقي دبا الفجيرة مع الذيد على أرض الأخير.

وسيستهل البطائح رحلته في دوري الأولى وهو الوافد الحديث في كرة الإمارات على مستوى مسابقات الرجال بمواجهة مع التعاون. أما في بقية المباريات فسيلعب مصفوت مع العربي، ودبا الحصن مع مسافي، إلى جانب الذيد مع دبا الفجيرة، والإمارات مع الحمرية، والبطائح مع التعاون.

وتم توزيع جوائز الأفضل حيث نال رودريجو سيلفا لاعب خورفكان جائزة أفضل لاعب أجنبي في دوري الدرجة الأولى، ونال عادل صقر لاعب خورفكان جائزة أفضل لاعب مواطن ، وعبد الوهاب عبدالقادر مدرب خورفكان يفوز جائزة أفضل مدرب.

قرعة تمهيدي الكأس

بعدها تم سحب قرعة الدور التمهيدي لمسابقة الكأس بمشاركة فرق الدرجة الأولى التي قسمت على مجموعين لتخوض دورياً من دور واحد.

وجاء في المجموعة الأولى: دبا الحصن- الذيد- مصفوت- دبا الفجيرة- العروبة- التعاون.

أما المجموعة الثانية: الإمارات- مسافي- الحمرية- البطائح- العربي

مواجهة مثيرة بين الإمارات والحمرية.. ودبا الفجيرة يحل ضيفاً على الذيد

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