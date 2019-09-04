«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير أداء الموازنة العامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بمكتب سموّ الحاكم.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والموافقة على جملة من القرارات، بما يصب في خدمة التنمية الشاملة، ويحقق رؤية إمارة الشارقة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على تقرير دائرة المالية المركزية، عن أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للربع الثاني من عام 2019، واستعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، مواد وتفاصيل الموازنة العامة، مبيناً دراسات المقارنة والمؤشرات المالية المؤثرة في أدائها، ونسب تحقيق الأهداف المالية، وفقاً لمختلف القطاعات.

وقدم المجلس شكره للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وفريق عمل الدائرة على جهودهم الكبيرة في العمل على وضع الموازنة ودراسة مخرجاتها.

واطلع المجلس على التقرير نصف السنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية للعام 2019، واستعرض الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، تقرير اللجنة العليا، وما تضمنه من تفصيلات لاجتماعات اللجنة لسنة 2019، والقرارات والتعاميم التي درستها اللجنة خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، إلى جانب الحالات القانونية، والتظلمات والشكاوى، والدراسات والبحوث التي اطلعت عليها اللجنة.

واطلع المجلس على مقترحات دائرة التخطيط والمساحة، بشأن تطوير المرافق والبنى التحتية في الإمارة، وأوضح المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس الدائرة، أنه وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتوفير أفضل المرافق والبنى التحتية العالية الجودة، وتخصيص المواقع المناسبة لتنفيذيها في مختلف مدن الإمارة ومناطقها، فإن الدائرة تعمل على دراسة المشروعات التطويرية في الإمارة بشكل دائم، بما يتوافق والنمو الكبير في مختلف القطاعات. وقدم رئيس الدائرة عدداً من التوصيات التي تحقق المقترحات التطويرية، ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها.

كما اطلع المجلس على عدد من المراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة من صاحب السموّ حاكم الشارقة.‫