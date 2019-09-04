شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرياضات البحرية يعتمد روزنامة موحدة للسباقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، الروزنامة الموحدة للأحداث والفعاليات الرياضية البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020 في إطار جهوده لتنسيق الفعاليات والإشراف على الأنشطة المحلية كافة بما يضمن النجاح لها دون حدوث أي تضارب بينها.

وتضمن برنامج سباقات الموسم الجديد 2019-2020 والذي يبدأ يوم السبت المقبل 100 سباق تنظمها الأندية البحرية في الدولة وهي نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ونادي تراث الإمارات ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ونادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية.

تتنوع السباقات بين السباقات المحلية التراثية في الشراعية المحلية وقوارب التجديف المحلية والسباقات الحديثة والمتمثلة في الزوارق السريعة بمختلف أنواعها والدراجات المائية والتزلج على الماء.

كما تشمل الروزنامة الموحدة العديد من الأحداث العالمية، من بينها بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا 1 وبطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا 2 والجائزة العالمية للزوارق السريعة - أف 4 أس وبطولة العالم للدراجات المائية - أكوابايك وبطولة العالم للموتو سيرف، إضافة إلى الكثير من الفعاليات الدولية، أهمها بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية وبطولة الفجيرة لصيد الأسماك الدولية.

وتتوزع السباقات المئة في الموسم، حيث يشهد شهر سبتمبر الجاري إقامة 8 سباقات بحرية متنوعة في مختلف الأندية البحرية بينما يقام خلال شهر أكتوبر 10 سباقات ويرتفع عددها في شهر نوفمبر ل 17 حدثاً بحرياً ويشهد شهر ديسمبر 13 سباقاً وشهر يناير 12 وفبراير 15 ومارس 13 وشهر إبريل 10 سباقات بينها مهرجان الظفرة، فيما يشهد شهرا مايو ويونيو إقامة سباقين.

ويترقب عشاق الرياضات البحرية في الدولة إقامة الكثير من الفعاليات الكبيرة لا سيما الحدثين المهمين في السباقات المحلية التراثية وهي سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً في إبريل أو مايو 2020 وسباق دلما التاريخي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً في شهر أكتوبر المقبل.

وتنظم الأندية البحرية في الدولة الكثير من الفعاليات العالمية والدولية خلال الموسم 2019-2020 منها أسبوع الشارقة للبطولات العالمية والذي يتضمن بطولات العالم فورمولا1 والدراجات المائية وأف 4 أس منتصف ديسمبر وبطولة العالم - فورمولا2 في العاصمة أبوظبي فضلاً عن حدث عالمي كبير في دبي خلال شهر ديسمبر المقبل.

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ومن بين الأحداث العالمية والدولية الكبيرة سيكون الساحل الشرقي وإمارة الفجيرة على موعد مع بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى الثاني من ديسمبر المقبلين وسيقام في العاصمة أبوظبي بطولة العالم للويك بورد من 19 إلى 23 نوفمبر المقبل.

وتكتسب منافسات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية في نسخة 2020 والتي تقام بإشراف الاتحاد وتحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو أي ام» وتنظيم الأندية البحرية الدولية في أبوظبي ودبي والشارقة أهمية كبيرة؛ حيث تشمل 6 محطات، الأولى في أبوظبي 11 يناير والثانية في دبي 25 يناير والثالثة والرابعة في أبوظبي 7 فبراير و6 مارس والخامسة في دبي 14 مارس والسادسة والختامية في الشارقة 4 إبريل.

ومن أبرز الأحداث التي تقام للمرة الأولى سيكون سباقات بطولة الإمارات للزوارق السريعة - فورمولا 4 والتي ستنظم في أبوظبي في 29 و30 نوفمبر، بينما تستضيف الشارقة الجولة الثانية يوم 24 يناير وتقام الجولة الثالثة في الفجيرة خلال الفترة من 7 و8 فبراير 2020.

كما تحتضن العاصمة أبوظبي سباقات الزوارق السريعة جي تي 15 وجي 30 وأيضاً سباقات زوارق الريموت كنترول التي تقام أيضاً في الشارقة.. فيما سيتاح لعشاق الدراجات المائية خوض ثلاث جولات من سباقات الماراثون وأيضاً الفلاي بورد.. بينما سيكون لعشاق السرعة نصيب بإقامة سباق خاص للمرة الأولى في الشارقة.

ووجّه حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى مجالس الإدارات في الأندية البحرية في الدولة على تعاونها التام في تقديم كل التفاصيل الخاصة بالسباق والتنسيق من أجل تحديد موعد مناسب، الأمر الذي يؤكد مدى التعاون والمسؤولية والتفهم الكبير.

وأعرب حريز المر، عن تمنياته للجان المنظمة في الأندية البحرية المختلفة وجميع المشاركين من نواخذة وبحارة وأطقم ومتسابقين، التوفيق والنجاح في تقديم موسم ناجح واستثنائي تتواصل به الصورة المتميزة التي تركها الجميع في المواسم الماضية ونشهد فيه كذلك استمرار الطفرة المتميزة في النتائج والتنظيم خلال الأحداث والفعاليات الدولية والعالمية التي تقام على مياه الإمارات.

ويشرف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على العديد من السباقات والفعاليات الرياضية البحرية التراثية والحديثة وعددها 24 فئة وهي السفن الشراعية 60 قدماً والقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والقوارب الشراعية «البوانيش» وقوارب التجديف المحلية 40 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً وقوارب الشوش.

وعلى صعيد الرياضات البحرية الحديثة.. يشرف الاتحاد على تنظيم الزوارق السريعة الفئة الأولى وإكس كات وفورمولا1 وفورمولا 2 وفورمولا 4 وفورمولا المستقبل وزوارق جي تي 15 وجي تي 30 وزوارق ريموت كنترول وقوارب مطاطية وقوارب زيت كارت وهناك سباقات الدراجات المائية بمختلف الفئات «جالس جي بي 1 و2 و3 و4 وواقف 1 و2 و3 و3.1 و3.2 و3.3 وفري ستايل» والألواح الطائرة «فلاي بورد» والماراثون والسرعة ورياضات التزلج على الماء والتزلج على الماء بمحرك ومسابقات صيد الأسماك.