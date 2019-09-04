دعم القضية الفلسطينية.. أولوية إماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ملحم الزبيدي

أكد عصام مصالحة سفير دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أن دولة الإمارات تنتهج سياسة ثابتة بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وتضعها على رأس أولوياتها، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصلت بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخويه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا الدعم الذي لم يقتصر على الجانب السياسي فقط، وإنما امتد إلى الجوانب الاقتصادية المتصلة بحياة الشعب الفلسطيني.

واستذكر مصالحة متانة العلاقات الإماراتية الفلسطينية والأسس القومية العربية الأصيلة التي رسخها مؤسس وباني الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حينما علم الجميع معنى التلاحم العربي بمقولته التاريخية خلال حرب أكتوبر 73 «البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي»، مشيراً إلى أن هذه القاعدة الذهبية للقومية العربية اختطتها القيادة الحالية لدولة الإمارات في الفضاء العربي، بما عكس دورها الرائد في دعم الحقوق العربية، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته.

ثمن السفير الفلسطيني مواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتاً إلى أن الإمارات كانت في مقدمة الدول الرافضة لإعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة ل «إسرائيل» ونقل سفارة بلاده إليها.

وأشاد بدعم دولة الإمارات المستمر لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني يعانون أوضاعاً صعبة. وقال: «إن المنحة الإماراتية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي ل (الأونروا) نهاية يوليو الماضي، تأتي في إطار التزامها بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في وقت تسعى الإدارة الأمريكية لتجفيف موارد الوكالة الأممية بهدف النيل من حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض».

وأضاف، في حديث مع ”الخليج 365”: «إن هذا الدعم الإماراتي للوكالة والمستمر منذ وقت طويل رافقه دعم مباشر بالمشاريع التنموية والخدماتية، بحيث لا توجد مدينة فلسطينية إلا والأيادي الإماراتية البيضاء تركت فيها بصمات الخير الإماراتي، مؤكداً أن الفلسطينيين قيادة وحكومة وشعباً يقدرون عالياً المواقف العربية المشرفة التي تنتهجها دولة الإمارات لدعم القضايا العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين».

وقال: «إن الحضور الإماراتي كان فاعلاً ومعبراً عن نفسه في كل الأزمات الإنسانيّة التي واجهت الشعب الفلسطيني، وذلك على شكل مشروعات تنموية واجتماعية وإنسانية وسكنية وصحية وتعليمية كبرى في جميع مدن الضفة وقطاع غزة».



استنكار فلسطيني



واستنكر السفير الفلسطيني الإساءات للدول العربية ورموزها التي صدرت عن زمرة شاذة عن نسيج الشعب الفلسطيني، معتبراً أن هذه الزمرة مأجورة لتنفيذ مخططات خارجية بالإساءة إلى إخوتنا العرب لإثارة الفتنة والتفرقة بين الفلسطيني وأخيه العربي، محذراً من الانجرار خلفها، ومشدداً على أن القيادة الفلسطينية لن تسمح بأي شكل من الأشكال ومهما حصل لأي فلسطيني بالإساءة لأي دولة عربية وشعبها ورموزها.

وحول الإجراءات التي تعتزم السلطة الفلسطينية اتخاذها إزاء هذه الزمرة، قال: «إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أصدر مرسوماً رئاسياً دان واستنكر هذه الأصوات التي وصفها بالنشاز».

وكشف النقاب عن أن الحكومة الفلسطينية تدرس في ظل تعطيل المجلس التشريعي وضع قاعدة تشريعية قانونية لمحاسبة ومعاقبة كل من تسول له نفسه الإساءة إلى إخوتنا العرب والتقليل من احترامهم وتقديرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستكون مثل هذه الأفعال الشائنة تحت طائلة القوانين الفلسطينية.

وقال: «إن العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية يشنون حملات مسعورة ممنهجة تنفذها أدوات محسوبة على الشعب الفلسطيني كحركة (حماس) لبذر الفتنة بين الشعب الفلسطيني وعمقه العربي الاستراتيجي بهدف إفقاد الفلسطينيين حاضنتهم العربية لتمرير مخطط تصفية القضية الفلسطينية».

Advertisements



التواصل الاجتماعي



وكشف النقاب عن إدارة العدو الإسرائيلي شبكة إلكترونية تضم 7 آلاف مجند من جيش الاحتلال يعملون عبر حسابات إلكترونية وهمية، مهمتهم تسعير الخلافات العربية العربية، وإثارة النعرات والفتنة والأحقاد.

وقال: في الجانب الفلسطيني لدينا حركة «حماس» وهي أول من نفذ هذه المؤامرة التي تستهدف الأمة العربية عبر انقلابها على الشرعية الفلسطينية في غزة، تنفيذاً لتوجيهات جماعة الإخوان المسلمين ذات الارتباطات المشبوهة، وهو ما استكملته هذه الجماعة كما رأينا في دول عربية أخرى.

وأضاف: تعمل «حماس»، ضمن أجندة واضحة ومعروفة للجميع مع إيران ودول إقليمية تحتضن جماعة الإخوان المسلمين لإثارة الفتن والخلافات واللعب على تعميق الخلاف العربي العربي لمصلحة تحقيق محاور محددة، فهي لا تعترف بالعروبة ولا بالقومية ولا بالأخلاق.



إنجاز تأشيرات العمل والزيارة في وقت قياسي



قال السفير الفلسطيني: إن الجالية الفلسطينية تتمتع فوق الأراضي الإماراتية بضيافة كريمة ومحبة واحترام، معتبراً أن ما تحظى به من احترام وتقدير موروث عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف أن جميع معاملات الفلسطينيين من حملة الجوازات الفلسطينية والوثائق المتواجدين في الدولة تسري بالشكل الاعتيادي، ويجدون التسهيلات من دون وجود أي معوقات أو مشاكل. وقال: إن تأشيرات الزيارة والعمل لأبناء الشعب الفلسطيني من حملة الجواز الفلسطيني والوثائق السورية واللبنانية تنجز في وقت قياسي، وهو مؤشر على الترحيب الذي يحظى به أبناء الشعب الفلسطيني في دولة الإمارات التي يكن لها الشعب الفلسطيني كل التقدير والوفاء والامتنان.