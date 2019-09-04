شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تبدى استعدادها لتقديم الدعم للاجئين الماليين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت موريتانيا استعدادها لتقديم الخدمات الصحية للاجئين الماليين على أراضيها.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير ولد حامد أمس،الثلاثاء، في نواكشوط مع وفد أمريكي برئاسة نائب كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالسكان واللاجئين والهجرة ريشارد البرايت.
وقدم وزير الصحة الموريتاني - خلال اللقاء وفقا للإذاعة الموريتانية - الشكر للمفوضية العليا للاجئين لدعمهم اللاجئين الماليين بموريتانيا.. واستعرض الوزير في هذا الصدد أوجه التعاون الممكن في مجال التكفل بهؤلاء اللاجئين.
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