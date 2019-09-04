شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية اللبنانية: الدعم الروسى ثابت ويشمل الجوانب السياسية والعسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، عن تقديرها لروسيا على موقفها الثابت تجاه دعم لبنان لا سيما في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن الدعم الروسي للبنان يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الداخلية اللبنانية وفدا روسيا عسكريا، برئاسة نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري ألكسي فروكلين.

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وتم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون العسكري بين وزارة الداخلية اللبنانية والسلطات الروسية المعنية، حيث تم الاتفاق على أن تقدم وزارة الدفاع الروسية، هبة عسكرية إلى جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني.

وأبدت الوزيرة ريا الحسن تقديرها للدعم الذي تقدمه روسيا لوزارة الداخلية اللبنانية، والهبة العسكرية التي ستقدمها إلى الوزارة ممثلة في قوى الأمن الداخلي.