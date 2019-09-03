هواوي تكشف هاتفها Mate 30 Pro رسمياً في 19 سبتمبر

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

ستكشف شركة هواوي رسمياً هاتفها الذكي المرتقب "ميت 30 برو" بميونيخ الألمانية في 19 سبتمبر (أيلول) الجاري، وذلك رغم احتمال غياب نظام التشغيل أندرويد عن الهاتف، حسب ما أورد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.



ويعد "ميت 30" أول هاتف رائد من الشركة الصينية، بعد أن أدرجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القائمة السوداء في منتصف مايو (أيار) الماضي، بدعوى تورطها في أنشطة تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر، وهو ما نفته الشركة مراراً وتكراراً.

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ويُتوقع أن تعلن هواوي عن ثلاثة هواتف من سلسلة ميت 30، بما فيها ميت 30، وميت 30 برو، الذي يُنتظر أن شبكات الجيل الخامس 5G، وتتضمن جميعها معالج هواوي الأحدث كيرين 990 Kirin 990، ويُتوقع أن تحصل على الكاميرات على تحسين.

ونُشرت في السابق صورة مسربة كشفت أن ميت 30 برو، سيكون بـ 4 كاميرات خلفية ضمن نظام دائري على عكس سلفه ميت 20 برو، الذي قدم نظاماً مربع الشكل للكاميرات الخلفية، أما واجهة الهاتف فتكشف وجود نتوءاً عريضاً أعلى الشاشة، يضم الكاميرا الأمامية.

وعلى ظهر الهاتف أيضاً يظهر ضوء فلاش، وشعار شركة العدسات الألمانية الشهيرة لايكا، التي تعتمد عليها هواوي في صناعة عدسات الكاميرات منذ سنوات.

وقالت التسريبات أيضاً إن ميزة الشحن السريع السلكي ستحافظ على طاقتها الحالية، أي 40 واط، ولكن الشحن اللاسلكي سيرتقى إلى نحو 27 واط، من 15 واط في الوقت الراهن.