فيتبيت تطلق ساعتها الذكية Versa 2 الجديدة

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "فيتبيت" الأمريكية ساعتها الذكية Versa 2 الجديدة، بنحو 200 دولار أمريكي.



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وتمتاز الساعة بشاشة "أموليد" قياس 1.4 بوصة وبدقة وضوح 300×300 بيكسل، في حين تزيد مدة تشغيل البطارية على 4 أيام.

وتتمتع الساعة الذكية بقدرتها على مقاومة الماء حتى عمق 50 متراً، وتتابع أوتوماتيكياً معدل ضربات القلب، والخطوات، والسعرات الحرارية المحروقة، والسلوك أثناء النوم.

وتضم الساعة الذكية ذاكرة داخلية بحوالي 2.5 غيغابايت، وتدعم تقنية Bluetooth 4.2، وتقنية NFC للشراء عبر Fitbit Pay.

وتدعم الساعة الذكية الجديدة المساعد الصوتي أمازون أليكسا، الذي يمكن تشغيله عن طريق ميكروفون بالجانب الأيمن في الساعة. ولأنها غير مزودة بسماعةا، فإن إجابات أليكسا تظهر على شكل نص على شاشة الساعة.