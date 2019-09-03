هواوي تنفي سرقة براءات اختراع في الولايات المتحدة

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

نفت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات الثلاثاء، سرقة أي براءات اختراع في الولايات المتحدة، رداً على اتهام مبتكر برتغالي، ونقلتها صحيفة وول ستريت جورنال.



وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً في اتهامات المهندس روي بيدرو أوليفيرا الذي قال إن هواوي سرقت تصميمه لكاميرا هاتف ذكي حصلت على براءات اختراع أمريكية لصنع الكاميرا البانورامية "إنفيجن 360" التي جهزت الشركة بها هواتفها.

وحسب الصحيفة، يشمل تحقيق وزارة العدل إلى جانب اتهامات أوليفيرا حالات أخرى، قد تنطوي على سرقة ملكية فكرية، وضم موظفين من شركات منافسة.

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وأعلنت المجموعة الصينية في بيان أن "هذه الاتهامات خاطئة" مضيفةً "نرفض بشكل قاطع مزاعم" أوليفيرا.

وجاء في البيان "تسعى الحكومة الأمريكية منذ أشهر للضغط على دول أخرى لحظر معدات هواوي. وهي تستخدم كل الأدوات المتاحة لها لبلبلة عملياتنا التجارية".

وأضاف اليان "لم يثبت حتى الآن أي من الاتهامات التي وجهتها الحكومة الأمريكية. إننا ندين بشدة مساعي الحكومة الأميركية المنسقة لتشويه سمعة هواوي، وتقويض موقعها الريادي في صناعة الاتصالات".

وأقرت هواوي بأنها التقت أوليفيرا في 2014 لكنها أكدت أن الكاميرا التي سوقتها في 2017 "رسها وطورها بشكل مستقل موظفون لم يطلعوا" على المعلومات الصادرة عن المصمم البرتغالي.

واتهمت هواوي أوليفيرا بمحاولة ابتزاز المجموعة منذ أبريل(نيسان) 2018 بتهديدها بالتوجه إلى وسائل الإعلام إذا لم تدفع له "مبلغاً باهظاً".