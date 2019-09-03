شاهد.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جريئة 

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
نشرت الفنانة المصرية "رانيا يوسف"، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت "رانيا" بإطلالة شديدة الأنوثة، وهو الأمر الذي علق عليه جمهورها ومتابيعها.
وتألقت رانيا يوسف بإطلالة أنيقة، وارتدت فستانًا قصيرًا أعلى الركبة، وتميز التصميم بنقوشات مزينة بالورد الذى جمع بين الأبيض والبرتقالى والأخضر.
وانتعلت رانيا يوسف حذاء أبيض أنيقًا ذا كعب عالٍ، وارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأبيض أيضًا، فيما تزينت ببعض المجوهرات البسيطة.
واعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها السوداء المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياج متناسقًا مع إطلالتها.
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