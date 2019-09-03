الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين للإرهابيين بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة "الثالث من سبتمبر في حوالي الساعة 21.20، بتوقيت موسكو، اكتشفت وسائل رصد المجال الجوي الروسية طائرتين مسيرتين... على مسافة من قاعدة حميميم الروسية الجوية. وقد اقتربت الطائرتان المسيرتان من القاعدة الروسية من الاتجاه الشمالي الغربي" .

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وأكدت الوزارة، أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية، وأن قاعدة حميميم الجوية تعمل ووفقا للمخطط.

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا قد أعلن في بيان له منذ أيام عن تطبيق وقف إطلاق نار جديد في إدلب السورية اعتبارا من 31 أغسطس/ آب.

وجاء في البيان "بهدف استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة إلى اتفاق من جانب واحد من قبل قوات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب من الساعة 06:00 من صباح يوم 31 أغسطس 2019".

ودعا المركز الروسي للمصالحة قادة التشكيلات المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.