دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة اندرويد 10

كما كان متوقعاً أطلقت قوقل بشكل رسمي قبل قليل النسخة الرسمية او مايعرف بالنسخة النهائية من نظام أندرويد 10 وذلك لهواتف قوقل بيكسل المدعومة.

التحديث سيصل أولاً لمستخدمين هواتف بيكسل المسجلين في نسخ البيتا التجريبية كنوع من المكافأة لهم وبعد ذلك سيصل لكافة مستخدمين هواتف قوقل بيكسل تباعاً خلال الدقائق القليلة القادمة.

يقدم التحديث الكثير من المزايا الجديدة وأهما طبعاً الوضع الليلي على كامل النظام بالإضافة إلى إمكانية التحكم في أذونات الموقع وميزة الردود الذكية مع إضافة وضع التركيز الجديد Focus بالإضافة إلى الادوات الجديدة للرقابة الابوية والخصوصية.

ايضاً سيدعم النظام التعرف على الوجه وسيتوافق مع جميع الاجهزة الذكية مع دعم الاجهزة القابلة للطي وايضاً يقدم النظام الوضع الجديد لسطح المكتب وبعض الادوات مثل اداوات تسجيل الشاشة واداة استعادة النسخة القديمة من التطبيق والتراجع عن الحذف ومشاركة الواي فاي عن طريق الكود Qi وغيرها.

Advertisements

إذا في حال كنت من ملاك هواتف قوقل بيكسل يمكنك البدء في الحبث عن التحديث منذ الآن أما في حال كنت تملك هات فاندرويد من شركات اخرى من سامسونج وهواوي واوبو وشاومي وون بلس وغيرها فعليك إنتظار الاخبار من قبل الشركة.

للتعرف على المزيد من المزايا والتحسينات الموجودة في اندرويد 10 بإمكانك زيارة الرابط الموجود في المصدر.

المصدر

التدوينة قوقل تطلق تحديث اندرويد 10 رسمياً ظهرت أولاً على عالم التقنية.