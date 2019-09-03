شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى: الدولة اللبنانية استوعبت دبلوماسيا تطورات الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الدولة اللبنانية استوعبت دبلوماسيا ما حدث من تطورات في منطقة الجنوب (الاشتباك العسكري بين حزب الله وإسرائيل على الحدود الجنوبية). مؤكدا أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 ، لم يسقط ولا يزال موجودا، وأن ما يهم حاليا هو الاستمرار في تطبيق هذا القرار وحماية لبنان.

وقال الحريري في تصريح له مساء اليوم حول التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية: "لقد استوعبت الدولة اللبنانية ما حدث دبلوماسيا، منذ سقوط الطائرات الإسرائيلية من دون طيار في ضاحية بيروت الجنوبية، وصولا إلى ردة فعل حزب الله. علينا أن نحافظ على الاستقرار وعلى القرار 1701. المشكلة الأساسية أن الوضع في المنطقة ككل متأزم، ونحن في غنى عن أزمات جديدة. هذا هو المُنطلق الذي اعتمده، وحماية لبنان هي الأساس".

وأضاف: "القرار 1701 لم يسقط ولا يزال موجودا، والخطوط الحمراء ما زالت موجودة والمهم هو أن نستمر في تطبيق القرار الأممي. ما يهمني هو ما يحصل على الأرض، وهو تطبيق هذا القرار".