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رئيس الحكومة التونسية يشدد على ضرورة التزام الإدارة بالحياد خلال الانتخابات الرئاسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد رئيس الحكومة التونسية المفوض، كمال مرجان، على ضرورة أن تلتزم الإدارة بالحياد وأن تقف على نفس المسافة من كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وذكرت الحكومة التونسية - في بيان - أن مرجان دعا إلى ضرورة توفير أفضل الظروف المادية واللوجستية من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك خلال مجلس وزاري مضيق عقد مساء اليوم،الثلاثاء، بمقر الحكومة حول تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة.

 

 

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