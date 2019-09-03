مسؤول أمني أوروبي يبحث بالقاهرة تطورات المنطقة

القاهرة/ الخليج 365

بحث المنسق العام للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل دي كيرشوف، الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة، التطورات بالمنطقة.

جاء ذلك في لقاء جمع دي كيرشوف بوزير الخارجية المصري سامح شكري، تناول "تكثيف مساعي التصدي للرسائل المتطرفة المتواجدة على الإنترنت".

ووفق بيان للخارجية المصرية، تطرق اللقاء أيضا إلى "سبل تكثيف التعاون وتنسيق الجهود بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها باعتبارها آفة عالمية تهدد جميع الدول".

وأكد المسؤول الأوروبي على أن المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتعليمية.

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بدوره، أكد شكري على "أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي نحو مواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف".

وناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة، والتطورات الإقليمية وسبل التوصل إلى حلول مستدامة تصون الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحول دون تمدد وانتشار الجماعات الإرهابية، وفق البيان.



وتملك مصر حدودا ملتهبة مع ليبيا والسودان، فضلا عن مساحات شاسعة من الصحراء شمال شرقي البلاد تشهد بين الحين والآخر عمليات إرهابية ضد جنود للجيش والشرطة.

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