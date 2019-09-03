صويلو: أكثر من 450 ألف طفل سوري أبصروا النور في تركيا

أفيون قره حصار / جانان توكالاي / الخليج 365

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن أكثر من 450 ألف طفل سوري أبصروا النور في بلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صويلو، الثلاثاء، خلال اجتماع عقده مع فعاليات نقابية في مدينة أفيون قره حصار وسط تركيا.

وأضاف صويلو، أن تركيا تستضيف أكثر من 3 ملايين و600 ألف مواطن سوري، وقد بلغ عدد الأطفال السوريين الذين ولدوا فيها أكثر من 450 ألف طفل.

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وأشار صويلو أن تركيا بلد مسلم يمد يد العون إلى أشقائه انطلاقا من التزام أخلاقي يستند إلى عقيدة أن من أحيا نفسًا فكأَنَّما أَحيا الناس جميعًا.

وأكد أنه لولا يد العون التي قدمتها تركيا للسوريين لما أبصر هذا العدد من الأطفال النور في بلاده.

ولفت صويلو أنه هؤلاء الأطفال لو ولدوا في سوريا، لعاشوا طفولة بائسة تحت وابل القنابل وأزيز الرصاص ووحشية البراميل المتفجرة، ولكن غالبيتهم تضرر جراء الحرب.

وأوضح أن تركيا، علمت العالم كله مرة أخرى كيف تكون الإنسانية، من خلال احتضانها لأشقائها السوريين، رغم جميع الصعوبات، والمواقف المتذبذبة التي تبديها أوروبا ولا زالت تبديها حيال الموضوع السوري وقضية اللاجئين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.