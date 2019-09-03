غريفيث يدعم حوار جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

اليمن / الخليج 365

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء، دعمه للدعوة التي وجهتها السعودية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، لحضور حوار جدة.

جاء حديث غريفيث على حسابه بموقع "تويتر"، عقب لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمّان.

وقال المبعوث الأممي "أكّدتُ مجدّدًا دعمي لمبادرة السعودية لجنوبي اليمن"، واصفًا اجتماعه بالصفدي بـ"المثمر".

وأوضح غريفيث أنه "ممتن للغاية على الالتزام المثمر للأردن تجاه آفاق السلام في اليمن".

ووصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، إلى جدة، استجابة لدعوة الرياض للحوار مع الحكومة اليمنية، إثر التطورات الأخيرة في جنوبي اليمن.

وذكر المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي والوفد المرافق له من أعضاء هيئة الرئاسة للمجلس وصلوا إلى مدينة جدة.

Advertisements

ويضم الوفد أعضاء من هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وهم ناصر محمد الخبجي، وعلي عبدالله الكثيري، وعبدالرحمن شيخ اليافعي، وعدنان محمد الكاف، إضافة إلى نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس محمد الغيثي.

وفي 20 من أغسطس/ آب الماضي وصل وفد المجلس الانتقالي إلى جدة، استجابة لدعوة الرياض للتفاوض مع الحكومة اليمنية الشرعية، غير أنه غادر بعدها بيومين دون إجراء الحوار.

وأرجع مصدر حكومي يمني حينها، للأناضول، مغادرة وفد الانتقالي، إلى فشل إجراء المشاورات مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، بسبب عدم التزام الانتقالي بشرط الحكومة المتمثل في انسحاب قواته من المواقع والمرافق الحكومية التي سيطرت عليها في مدينة عدن، قبل منتصف أغسطس/ آب الماضي.

وتشهد المحافظات اليمنية الجنوبية حاليا، اشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيًا، الذي يطالب بانفصال الجنوب، وقوات الحكومة الشرعية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.