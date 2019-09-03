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توقعات #الطقس الأربعاء.. أمطار وغبار يحد الرؤية على عدة مناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية غدًا، على مناطق جازان، عسير، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

 

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كما توقعت أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب ووسط المملكة.

 

ولم تستبعد الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، الجوف، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.

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