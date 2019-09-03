القبض على مواطنين ارتكبا 18 حادثة سطو بـ #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على (مواطنين كلاهما في العقد الثاني من العمر)؛ لتوفر الدلائل على ارتكابهما ثمانية عشر حادثة سطو على متاجر وصيدليات ومحطات وقود وسلب العاملين بها بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وأشار إلى أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهما أقرا بما نسب إليها، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

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وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.