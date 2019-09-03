الان تتابع ميزة آيفون 11 الجديدة تتجاهل وصية مؤسس الشركة.. تعرف على موعد العرض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365
أفادت تقارير أمريكية بأن شركة “أبل” ستكشف عن هواتفها الجديدة الأسبوع المقبل، في مؤتمرها السنوي الذي ينتظره الملايين من عشاق هواتف “آيفون”.
ووفقا لمجلة “فوربس” الأميركية، فإن “أبل” ستكشف عن 3 هواتف دفعة واحدة في المؤتمر، هي “آيفون 11″، و”آيفون 11 برو”، و”آيفون 11 برو ماكس”.
ومن بين الأمور الجديدة التي ستضيفها الشركة الأميركية على هواتفها القلم الإلكتروني، الذي أضافته “أبل” إلى الجهاز اللوحي “آيباد برو” عام 2015.
لكن، وبعد 4 سنوات، تريد الشركة الأميركية إدخال هذا الابتكار في مجال الهواتف الذكية، بما يخالف وصية المؤسس الراحل ستيف جوبز.
وكان جوبز الذي توفي عام 2011، قد وعد بعدم إضافة القلم إلى هواتف “آيفون”، وقال في أحد المؤتمرات إن هذه الهواتف “تملك أفضل قلم في العالم”، وأشار إلى إصبعه.
ولاقت فكرة جوبز حينها استحسان الكثيرين، باستثناء فريق التطوير على ما يبدو.
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