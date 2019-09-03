تداول رواد التواصل الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو مصور في منتجع سياحي "هاسيندا" بالساحل الشمالي بمصر، يوضح الفيديو تجمع مئات الشباب والبنات لحل مشكلة مع فتاة مخمورة، وقام شاب بإصطحابها إلى سيارة، وبعد أن تجمع حول السيارة العديد من المجتمعين، قام الشاب بدهسهم ليعبر الطريق، وسقط العديد من الأشخاص آثر الإصطدام بالسيارة بشدة، وحتي الأن لم تعلق الداخلية المصرية على تلك الواقعة.



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كانت هذه تفاصيل خبر حالات دهس داخل منتجع سياحي بدولة عربية.. والسبب فتاة مخمورة ( فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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