وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية إن الدفاعات الجوية بريف المدينة تصدت قبل قليل لأهداف معادية أثناء محاولتها الاقتراب من محيط قاعدة حميميم الجوية. وأشار المراسل إلى أن: "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرتين مسيرتين على الأقل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء اللاذقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.