"أنصار الله" تعلن معاودة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرات مفخخة

القاهرة - سبوتنيك. ذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، بأن "سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف 2 كا على مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط".

© Sputnik . Stringer

وأكد العميد يحيي سريع أن "الهجمات أصابت أهدافها بدقة عالية"

واعتبر العميد سريع "الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال 12 ساعة الماضية، 51 غارة جوية".

يأتي الهجوم عقب ساعات من إعلان "أنصار الله" إطلاق دفعة صواريخ باليستية، من نوع "بدر 1" على مواقع عسكرية في مطار نجران الإقليمي وأهداف عسكرية أخرى، أدت إلى تعطيل الملاحة الجوية، حسب الجماعة.

وفي السياق نفسه، كشفت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت 3 صواريخ باليستية في سماء نجران.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر خاصة بها، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران.

وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن قد أعلنت عن استهداف مواقع عسكرية في مطار نجران، جنوب غربي السعودية بصاروخ باليستي.

وقال العميد يحيى سريع، في بيان:

إن القوة الصاروخية أطلقت دفعة صواريخ باليستية نوع بدر 1 على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي وأهداف عسكرية أخرى، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله، وقد تسببت العملية في تعطل الملاحة الجوية في المطار.

Advertisements

وقال سريع، إن "القصف يأتي ردا على غارات التحالف العربي بقيادة السعودية، والتي بلغت خلال الساعات الماضية 52 غارة جوية"، حسب البيان.

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن في وقت سابق، صباح اليوم الثلاثاء، أن قواته تمكنت، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقتها جماعة "أنصار الله" من عمران باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي:

إن محاولات الميليشيات الحوثية إطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، والتحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

واعتبر المالكي أن "المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من الميليشيات الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها".

كما رأى أن "ما تقوم به الميليشيات من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين"، مؤكدا "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد تلك الميليشيات لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي عبد ربه منصور، لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة، صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.