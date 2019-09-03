لن تجد هواوي مناسبة أفضل من حدث إطلاق سلسلة هواتف ميت 30 الجديدة وذلك الكشف عن الجيل الثاني من ساعتها الذكية الشهيرة واتش جي تي والتي ستحمل إسم Watch GT2.
من النظرة الاولى للصور المسربة ستعتقد ان هواوي لم تقم بأي تغييرات ولكن على ارض الواقع فهناك الكثير من التغييرات والتحسينات، ليست تغييرات كبيرة ولكن ملحوظة.
لو لاحظت في الاطار الخاص بالشاشة ستجده أقل من العام الماضي وهذا يعني ان واتش GT2 ستأتي بشاشة أكبر من الجيل الماضي ولو بشكل بسيط جداً.
أيضاً بحسب المصدر فإن الساعة التي تحمل بطارية تصمد لمدة اسبوعين هذه الاثناء ستحمل بطارية أكبر في الاصدار الجديد وهذا يجعلنا نطمح لبطارية تصمد لمدة 20 يوم عالأقل.
أحد الاضافات الجديدة هي وجود سماعة و مايكروفون في الساعة وهذا يعني أنه بات بإمكانك الرد على المكالمات من نفس الساعة وربما ايضاً يعني وجود نسخة LTE من الساعة.
أخيراً من المنتظر أن تظهر هذه الساعة في ميونخ بجانب هواتف هواوي الجديدة ميت 30 وميت 30 برو ولكن ربما تستعجل الشركة الصينية وتكشف عنها ضمن حدث الشركة في معرض IFA برلين 2019 يوم 6 سبتمبر الجاري.
المصدر
التدوينة ساعة هواوي Watch GT2 ستأتي بحواف شاشة أصغر وبطارية أكبر ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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