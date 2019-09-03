العدالة والتنمية التركي يحيل داوود أوغلو إلى لجنة تأديبية سعيا لفصله

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دبي - بواسطة محمد فارس اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم تقرر بالإجماع إحالة أربعة أعضاء من الحزب إلى اللجنة التأديبية مرفقا بطلب لفصلهم نهائيا من الحزب، من بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو. © Afghan Eyes Provided by Deutsche Welle
ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء اليوم الثلاثاء (الثالث من أيلول/ سبتمبر 2019)، أن اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم تقرر بالإجماع إحالة أربعة أعضاء من الحزب إلى اللجنة التأديبية مرفقا بطلب لفصلهم نهائيا من الحزب، من بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو. ويأتي ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد في وقت متأخر أمس الاثنين برئاسة زعيم الحزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وبحسب معلومات حصل عليها مراسل "الأناضول"، فإن اللجنة أحالت كلا من داود أوغلو وسلجوق أوزداغ وأيهان سفر أوستون وعبد الله باشجي إلى اللجنة التأديبية. وأرفقت اللجنة التنفيذية إجراء الإحالة بطلب الفصل النهائي من الحزب. كما علم مراسل "الأناضول"، أن اللجنة التنفيذية تعتزم إحالة الرئيسين السابقين لفرعي الحزب في العاصمة أنقرة وإسطنبول إلى اللجنة التأديبية مع طلب الفصل النهائي. كان داوود أوغلو قد أطلق في الآونة الأخيرة انتقادات ضد سياسات الحزب الحاكم.
وقال مسؤول كبير يوم الاثنين إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يسعى لفصل رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو وثلاثة مشرعين آخرين من عضويته.
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وكان داود أوغلو قد اختلف مع الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016، وحلّ محله فيما بعد بن علي يلدريم رئيسا للوزراء. وانتقد داود أوغلو في السابق سياسات حزب العدالة والتنمية وإدارة الحكومة للاقتصاد كما انتقد أردوغان نفسه.
وتأتي تلك الخطوة وسط شائعات عن أن منشقين عن حزب العدالة والتنمية يسعون لتشكيل حزب منافس في أعقاب هزيمة قاسية تعرض لها الحزب في الانتخابات المحلية في إسطنبول في يونيو/ حزيران.
وفي يوليو/ تموز، استقال علي باباجان نائب رئيس الوزراء السابق من الحزب فيما أرجعه إلى "خلافات عميقة" ولمح إلى تشكيل حزب جديد.
وقالت مصادر مطلعة إن باباجان والرئيس السابق عبد الله غول يعتزمان تدشين حركة منافسة هذا العام.
و.ب/ح.ز (د ب أ، رويترز)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.