شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية العربية السعودية توفر المزيد من أجهزة الخدمة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستعد الخطوط الجوية العربية السعودية لإطلاق باقة جديدة من خدماتها عبر أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في 80 موقعا حيويا في أنحاء المملكة وتوفير المزيد من أجهزة الخدمة في مواقع جديدة لتعزيز تجربة الضيوف وتسهيل إجراءات السفر، في وقت يتواصل فيه تطوير جميع الخدمات عبر المنصات الالكترونية وضمنها أجهزة الخدمة الذاتية ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

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وتشمل الخدمات الجديدة التي ستوفرها "الخطوط السعودية" عبر أجهزة الخدمة الذاتية إعادة إصدار التذاكر، واختيار المقاعد, وحجز المواصلات, وطلب خدمة الـ(WIFI) وغيرها من الخدمات التي ستضاف إلى القائمة الحالية, التي من بينها إنشاء الحجوزات وتعديلها، وشراء التذاكر الداخلية والدولية، وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وإصدار بطاقات الأمتعة وقسائم الأمتعة الإضافية.

وأوضح مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي فهد باهديله، أن تطوير الخدمات الذاتية والالكترونية وتوفيرها في المزيد من المواقع يأتي في سياق التطوير الشامل لخدمات الناقل الوطني وضمن إطار برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها، لافتاً إلى أن الخطوط السعودية تواكب تطور التقنية الحديثة وخدماتها ببرامج وخطط تطوير، وتسخّر جميع امكاناتها البشرية والآلية والتقنية لخدمة ضيوفها وتيسير إجراءات السفر وتوفير المزيد من الخدمات وإتاحتها في الكثير من المواقع الحيوية الجديدة, لتمكين الضيوف من الوصول إليها والاستفادة منها بيسر وسهولة بعد نجاح التجربة خلال الفترة الماضية وانعكاسها إيجابا على الأداء التشغيلي ومستوى رضى الضيوف.